ROMA (ITALPRESS) – Nel corso del 2023 Divella, azienda italiana del settore dell’alimentazione, ha investito 10 milioni di euro in beni strumentali. Risorse che sono state destinate principalmente per incrementare la macinazione del grano e ottimizzare la trasformazione in farine e semole, per la costruzione di nuovi sili granari metallici per lo stoccaggio delle materie […]