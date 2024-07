ROMA (ITALPRESS) – Calato tra il 2019 e il 2020 (al 71,5%), iltasso di occupazione dell’UE per le persone di età compresa tra 20 e 64 anni è rimbalzato nei successivi tre anni per raggiungere il 75,3% nel 2023. E’ quanto emerge dal report Ue “Key figures on Europe”, diffuso dall’Eurostat.Tra il 2022 e il […]