MILANO (ITALPRESS) – “Le sensazioni sono positive dal primo giorno. Siamo pronti per iniziare il campionato con fiducia e positività. Abbiamo grandi ambizioni già a partire dalla gara di domani”. Così Paulo Fonseca, tecnico del Milan, in vista della sfida contro il Torino, in programma domani sera a San Siro. I rossoneri hanno fatto un […]