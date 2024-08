ROMA (ITALPRESS) – Il segretario generale delle Nazioni Unite Antònio Guterres ha chiesto alle parti in guerra a Gaza di deporre le armi in modo che gli operatori umanitari possano vaccinare in sicurezza più di mezzo milione di bambini contro la poliomielite.“Faccio appello a tutte le parti perchè forniscano subito garanzie concrete, assicurando pause umanitarie”, […]