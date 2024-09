COMO (ITALPRESS) – Un’autentica resurrezione dagli inferi, per acciuffare un punto preziosissimo. Alla vigilia del debutto in Champions League, il Bologna di Vincenzo Italiano rimonta e pareggia 2-2 col Como nel segno di Santiago Castro: gol e assist per l’argentino in mezz’ora di gioco (è entrato in campo nella ripresa). Cesc Fabregas passa al 4-2-3-1, […]