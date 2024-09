BERGAMO (ITALPRESS) – Tre gol incassati e terza sconfitta nelleprime cinque giornate per l’Atalanta. La squadra di Gian PieroGasperini si è arresa al Como, 3-2 il punteggio finale dopo lereti Strefezza, Fadera e l’autogol di Kolasinac. Altra battutad’arresto per i nerazzurri, sorridono invece i lariani alla loroprima vittoria dopo il ritorno in Serie A. Quella […]