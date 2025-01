BRAGA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Sconfitta indolore per la Lazio, che nell’ultima giornata della “fase campionato” dell’Europa League perde in casa del Braga per 1-0, ma conserva la testa della classifica, a coronamento di una prima parte di percorso europeo di altissimo livello. Marco Baroni deve fare i conti con numerose assenze, tra le squalifiche di […]