BERGAMO (ITALPRESS) – Finisce 0-0 il match tra Atalanta e Cagliari. Nessun gol e poche occasioni nella sfida del Gewiss Stadium, i bergamaschi hanno sprecato una buona occasione per poter mettere pressione a Napoli e Inter. I nerazzurri ora torneranno in campo martedì sera nel ritorno dei playoff contro il Club Bruges. Buon punto per […]