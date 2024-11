ROMA (ITALPRESS) – “Non è più accettabile che i fondi stanziati per le liste non siano ancora stati spesi proprio per abbattere le liste d’attesa”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, al question time in Aula alla Camera, rispondendo a un’interrogazione sullo stato di avanzamento dei decreti attuativi in materia di liste […]