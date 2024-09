ROMA (ITALPRESS) – “Dobbiamo lavorare assiduamente per la manovra che è la priorità per dare al nostro Paese una politica per la crescita, dobbiamo aiutare 4 milioni di piccole e medie imprese, artigiani, agricoltori e liberi professionisti”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante una conferenza stampa nella sede di […]