BOLOGNA (ITALPRESS) – Maschio Gaspardo ha scelto Eima International, l’Esposizione Internazionale di Macchine per l’Agricoltura e il Giardinaggio, come palcoscenico per la presentazione ufficiale di Jumbo X, una macchina innovativa per la lavorazione del terreno: l’erpice rotante stradale più grande al mondo e vincitrice del riconoscimento “Novità Tecniche 2024”. Con sei nuovi brevetti meccanici ed […]