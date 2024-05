LEON (SPAGNA) (ITALPRESS) – Maschio Gaspardo ha inaugurato a Leòn, in Spagna, il suo primo “Full Line Store” in collaborazione con il concessionario Ferreras Comercial Agraria, diventando così il primo punto vendita monomarca nella storia dei 60 anni dell’azienda italiana.Questa iniziativa segna un importante passo in avanti per il brand, con l’obiettivo di potenziare l’esperienza […]