ROMA (ITALPRESS) – “Auschwitz è il non luogo per eccellenza, una nebulosa dove le coordinate spaziali si smarriscono e il tempo si ferma. E’ un monito insuperabile e, insieme, una tentazione che sovente affiora”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante la celebrazione per il Giorno della Memoria al Quirinale. “Lo sterminio nazista non […]