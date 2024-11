MILANO (ITALPRESS) – La Music Week torna ad animare Milano e Ploom, brand di JTI creato per rivoluzionare l’experience del tabacco riscaldato, si prepara a vivere l’esperienza da protagonista. E’ stata inaugurata Casa Ploom, l’esclusivo spazio allestito all’interno dei Dazi Milano in Piazza Sempione 1, pensato per celebrare il mondo della musica con panel ed […]