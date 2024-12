ROMA (ITALPRESS) – E’ morta all’età di 73 anni per una grave malattia Olivia Hussey Eisley, attrice anglo-argentina famosa per avere interpretando Giulietta nell’adattamento di “Romeo e Giulietta” di Franco Zeffirelli del 1968. Nata a Buenos Aires il 17 aprile 1951, dopo aver frequentato la Drama School per cinque anni, apparve per la prima volta […]