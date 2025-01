TORINO (ITALPRESS) – Thiago Motta, alla vigilia del derby contro il Torino, non vuole alibi, anche se gli infortunati e gli indisponibili saranno nuovamente numerosi. “Come sempre, sarà una partita complicata. E’ una partita speciale per noi, per i nostri i tifosi e per il club. Non vediamo l’ora di andare in campo: vogliamo vincere”, […]