PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Impresa sfiorata per Lorenzo Musetti e in generale per il tennis italiano. L’azzurro si è arreso a Novak Djokovic al terzo turno del Roland Garros: il numero 1 al mondo ha avuto la meglio con il punteggio di 7-5, 6-7, 2-6, 6-3, 6-0 in 4 ore e mezza di gioco. Rinviato […]