ROMA (ITALPRESS) – “Non tralasciamo di pregare per la pace. Non dimentichiamo che la guerra sempre è una sconfitta”. Lo ha ribadito Papa Francesco, al termine dell’Angelus, in piazza San Pietro.Il Pontefice, ha sottolineato di essere “vicino agli abitanti della Contea di Los Angeles, California, dove nei giorni scorsi sono divampati incendi devastanti. Prego per […]