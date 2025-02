ROMA (ITALPRESS) – Al sesto giorno di ricovero al Policlinico Gemelli per curare una polmonite bilaterale, Papa Francesco ha trascorso una notte serena. Il Santo Padre, come reso noto dalla sala stampa vaticana, si è alzato e ha fatto colazione in poltrona. Ieri gli esami del sangue, valutati dallo staff medico, dimostravano un lieve miglioramento, […]