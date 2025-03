MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Dominio McLaren e Ferrari relegate in quarta fila. La prima pole della stagione è firmata Lando Norris, che nell’ultima manche delle qualifiche del Gran Premio d’Australia – gara inaugurale del Mondiale di Formula 1 2025 – piazza la zampata vincente in 1’15″096 e scatterà davanti a tutti per la decima volta […]