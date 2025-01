ROMA (ITALPRESS) – “Ogni squadra vuol vincere, sono curioso della partita che andremo a fare perchè stimo moltissimo l’AZ Alkmaar, una squadra che gioca novanta minuti correndo in avanti, attaccando la porta e andando in transizione. Sono fiducioso perchè la squadra sta bene”. Lo ha detto in conferenza stampa il tecnico della Roma, Claudio Ranieri, […]