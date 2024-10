GENOVA (ITALPRESS) – Il centrodestra con Marco Bucci, sindaco di Genova, ottiene la vittoria alle elezioni regionali in Liguria. Quando lo scrutinio è quasi completato Bucci è al 48,6% contro il 47,4% di Andrea Orlando (centrosinistra).“Congratulazioni a Marco Bucci – scrive sui social la premier Giorgia Meloni – per la vittoria alle elezioni regionali in […]