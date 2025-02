ROMA (ITALPRESS) – Un gol di Angelino in pieno recupero chiude la striscia di sette vittorie consecutive del Napoli in campionato. All’Olimpico la Roma acciuffa l’1-1 e fa un regalo all’Inter, fermata dal Milan, sempre sull’1-1, nella stracittadina del tardo pomeriggio. Rimangono quindi tre i punti di distanza tra i partenopei in vetta (54) e […]