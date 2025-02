ROMA (ITALPRESS) – Dal pomeriggio di sabato 15 febbraio, come segnalato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei; dopo una scossa di magnitudo 3.9 nel pomeriggio di ieri, alle ore 00.19 è stato registrato un nuovo evento sismico di magnitudo 3.9. In seguito all’evento la Sala […]