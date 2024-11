TORINO (ITALPRESS) – Jannik Sinner vola in finale alle Atp Finals di Torino. Sul veloce dell’Inalpi Arena, nella seconda semifinale il fuoriclasse altoatesino, numero 1 del ranking mondiale, ha travolto in due rapidi set il norvegese Casper Ruud, n.7 Atp, con il punteggio di 6-1 6-2, in un’ora e 10 minuti di gioco. Per Sinner […]