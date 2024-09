STAVANGER (NORVEGIA) (ITALPRESS) – Importante vittoria per l’Italia Under 21 che, nel match di Stavanger valido per la nona giornata del girone A delle qualificazioni agli Europei 2025, si sbarazza 3-0 della Norvegia. Un successo che, unito al pari casalingo dell’Irlanda contro la Lettonia, permette agli azzurrini di portarsi a un passo dalla qualificazione, considerando […]