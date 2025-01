WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Donald Trump ha prestato giuramento come 47esimo presidente degli Stati Uniti d’America.“L’età dell’oro degli Stati Uniti inizia adesso. Da oggi in poi il nostro Paese sarò di nuovo prospero e rispettato in tutto il mondo. Non consentiremo più a nessuno di trarre beneficio da noi”, ha detto Trump, nel discorso […]