ROMA (ITALPRESS) – I militanti curdi del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK) hanno annunciato un cessate il fuoco con la Turchia, dopo l’appello lanciato del loro leader Abdullah Ocalan, in cui invitava il gruppo a sciogliersi. Come reso noto dall’agenzia di stampa Anf, il Pkk in una dichiarazione sottolinea che “la dichiarazione del leader […]