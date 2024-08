ROMA (ITALPRESS) – Sono in corso intensi sforzi diplomatici degli Stati Uniti per moderare la prevista rappresaglia dell’Iran per l’assassinio del leader di Hamas Ismail Haniyeh, che Teheran attribuisce a Israele. La speranza è che questi sforzi possano funzionare, hanno spiegato al Washington Post alcuni funzionari della Casa Bianca. L’Iran ha minacciato di “punire” Israele […]