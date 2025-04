WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Secondo quanto riportatodalla Casa Bianca il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance ela Second Lady Usha si recheranno in Italia e in India dal18 al 24 aprile. Per l’occasione Vance discuterà le prioritàeconomiche e geopolitiche comuni con i leader di entrambi i Paesi. Nel corso della sua visita a Roma, […]