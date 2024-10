UDINE (ITALPRESS) – Vittoria di misura per l’Udinese, che dopo ledue sconfitte contro Inter e Roma batte per 1-0 il Lecce graziealla rete di Zemura, tornando momentaneamente al secondo posto inclassifica. Niente da fare per l’undici di Luca Gotti, che da exdi giornata esce sconfitto dal Bluenergy Stadium, con i salentinia digiuno di vittorie addirittura […]