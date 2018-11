Trasporti, Gentile (Rfi) : “investimenti per 14 mld euro in Sicilia”

“Noi abbiamo sul contratto di programma ben 14 miliardi di euro di investimenti per la Sicilia, 2 miliardi e trecento milioni riguardano il raddoppio tra Messina e Catania nel tratto tra Giampilieri e Fiumefreddo”. A dirlo Maurizio Gentile amministratore delegato e direttore generale di rete ferroviaria italiana all’inaugurazione della nuova nave ‘Trinacria’ del gruppo Bluferries al molo Norimberga a Messina.

“Il 29 Novembre – prosegue Gentile – apriremo la conferenza dei servizi per il progetto definitivo che sara’ approvato dal commissario, che nel caso specifico sono io. Nella prima meta’ di dicembre si avvieranno i lavori tra Catania Bicocca e Catenanuova, il primo lotto tra Catania e Palermo e nei primi mesi del 2019 apriremo anche la conferenza dei servizi per un ulteriore lotto fino a Dittaino. I treni veloci sono legati al raddoppio tra Palermo, Catania e Messina. Il progetto che abbiamo posto in Sicilia e che e’ stato approvato e’ quello di realizzare la linea del doppio binario non realizzando dei pezzi uno alla volta perche’ gli effetti si vedono fino alla fine, abbiamo proposto di realizzare prima un binario e poi l’altro cosi’ se non ci sono particolari intoppi nel 2024 si puo’ sperare di finire e andare in due ore da Palermo e Catania”.

“La fermata di Rfi all’aeroporto di Fontanarossa e’ un progetto finanziato con il contratto di programma che e’ in via di definizione. Un progetto non particolarmente difficile perche’ costa 15 mln ma deve seguire l’iter di approvazione del contratto di programma. – aggiunge – Iniziera’ come progettazione formale nel 2019, ci stiamo gia’ lavorando con l’Enac per garantire l’interramento della linea per consentire l’allungamento della linea di Fontanarossa”.