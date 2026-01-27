Sicilia by Italpress

Frana a Niscemi, oggi sopralluogo di Schifani e Ciciliano

Vicesindaco “1.600 persone fuori da abitazioni”

NISCEMI (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) – “Questa mattina si terrà un sorvolo con la Protezione civile. Poi dopo un briefing si vedrà se ampliare o mantenere la zona rossa, con l’allontanamento di altre 300 persone”. Così a RaiNews24 il vicesindaco di Niscemi, Pietro Stimolo, in merito alla frana che sta interessando il comune del nisseno. “Attualmente il numero si attesta a 1500 – 1600 persone che sono fuori dalle loro abitazioni”, aggiunge.

Alle 10.30 il governatore siciliano Renato Schifani sarà al Centro operativo comunale di Niscemi per un sopralluogo e per fare il punto sulla frana che ha interessato il territorio assieme al capo del dipartimento nazionale della Protezione civile Fabio Ciciliano e al capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina.

Frana a Niscemi, oggi sopralluogo di Schifani e Ciciliano
