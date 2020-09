Vigili del Fuoco, la Confsal incontra Giovanni Miccichè

Una delegazione della Segreteria Regionale della Confsal dei Vigili del Fuoco Sicilia, ha incontrato oggi il Presidente dell’ assemblea regionale Siciliana Gianfranco Micciche.

Nel corso dell’incontro i rappresentanti sindacali hanno chiesto il sostegno del presidente su alcune iniziative portate avanti da tempo dalla Confsal.



In partivolare è stata sollecitata la velocizzazione dell’ iter per la istituzione del secondo reparto volo a Palermo (Boccadifalco), la realizzazione di quattro poli interforze autostradali polivalenti, da costituire a Catenanuova per la Catania-Palermo, a Roccalumera per la Messina-Catania ad Alcamo per la Palermo-Trapani ed uno sulla Messina-Palermo in un sito da individuare.



Infine é stato chiesto di estendere la norma sul trasporto pubblico su gomme anche sulle tratte ferroviarie e per raggiungere le isole minori.

Il presidente Micciche ritenendo valide le richieste avanzate dalla CONFSAL VVF, ha assicurato pieno sostegno.