Abitazione avvolta dalle fiamme: muore una donna

Tragedia nella tarda serata di venerdì a Palermo, nella borgata marinara di Sferracavallo, dove una donna è morta nel proprio appartamento a causa di un incendio divampato improvvisamente. E’ successo a piazza Marina, poco prima di mezzanotte. Le fiamme hanno avvolto l’abitazione della vittima, che non è riuscita a dare l’allarme e a mettersi in salvo.

I vicini si sono accorti del rogo dal fumo nero che fuoriusciva in modo copioso e hanno chiamato tempestivamente i Vigili del Fuoco, ma per la donna non c’era purtroppo più nulla da fare. Sul posto anche la Polizia, in corso i rilievi e gli accertamenti del caso per ricostruire l’accaduto e stabilire quale sia la causa che ha scatenato l’incendio.