Abusi su 2 escort a Sciacca, confermata condanna 8 anni e 4 mesi 

La corte di appello di Palermo ha confermato la condanna a 8 anni e 4 mesi di reclusione nei confronti di M.E., egiziano di 28 anni, accusato di violenza sessuale per fatti avvenuti in un appartamento a Sciacca. Secondo l’accusa l’uomo, che lavorava nel settore della pesca, avrebbe raggiunto l’abitazione dove due giovani escort colombiane esercitavano il meretricio pretendendo di avere rapporti sessuali senza pagare. Una delle donne sarebbe stata aggredita e costretta per due volte a subire rapporti. All’imputato era contestato anche un tentativo di violenza sessuale nei confronti dell’altra giovane, che avrebbe reagito facendolo desistere. La difesa aveva chiesto l’assoluzione sostenendo che i rapporti con la prima donna fossero consenzienti e che con la seconda ci fosse stato soltanto un litigio. La terza sezione della corte di appello ha invece confermato integralmente la sentenza di primo grado. Le indagini erano state condotte nel 2020 dal commissariato di Sciacca. Una delle due donne si e’ costituita parte civile.