Agrigento, si ribalta con l’auto: un ferito

Incidente autonomo al Villaggio Mosè ad Agrigento. L’uomo alla guida del mezzo, secondo una prima ricostruzione pare che avrebbe avuto un colpo di sonno e si è ribaltato con il mezzo.

L’uomo è stato accompagnato in ospedale in via precauzionale, non ha riportato fortunatamente gravi ferite; sono stati i poliziotti della sezione Volanti ad effettuare i rilievi per stabilire la dinamica del sinistro.