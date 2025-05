Attivo ad Agrigento l’“ambulatorio di prossimità”

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ha attivato, già dallo scorso 14 aprile, il servizio “Ambulatorio di prossimità”, istituito nell’ambito del programma nazionale “equità nella salute 2021-2027 – contrastare la povertà sanitaria”. Le prestazioni erogate dal servizio, con sede ad Agrigento al civico 12 di via Esseneto (al secondo piano dell’ex poliambulatorio ASP), sono rivolte alla popolazione in stato di vulnerabilità socioeconomica che non riesce ad ottenere una presa in carico sanitaria e sociosanitaria adeguata. In particolare a soggetti con mancanza o instabilità di reddito, di lavoro o di abitazione, soggetti invisibili con elevata marginalità sociale come senza fissa dimora e cittadini di paesi terzi, incluse le comunità RSC (Rom, Sinti, Caminanti). Possono accedere pertanto cittadini italiani e non che si trovino in situazione di povertà sanitaria con codice STP, codice ENI, titolari di esenzioni per reddito, con attestazione di essere in situazione di indigenza e/o disagio economico. Le prestazioni sono assicurate da operatori sanitari con il supporto di MSF. L’ambulatorio, fortemente voluto dalla direzione aziendale, è aperto il lunedì ed il mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 18:00. L’accesso è libero e non serve prenotazione. Coordinato dall’Ufficio territoriale stranieri dell’ASP di Agrigento, il nuovo servizio è stato istituito con i fondi assegnati all’Azienda dal programma coesione Italia 21-27 cofinanziato l’Unione Europea e dal Ministero della Salute e di cui ha la conduzione l’Istituto nazionale promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito istituzionale dell’ASP di Agrigento nella sezione “coesione Italia”.