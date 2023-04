Basket, la Fortitudo Agrigento a Rimini con l’obiettivo playoff

E’ tempo di scontri al vertice per la Fortitudo Agrigento, prima a pari merito nel girone bianco della Fase a orologio insieme a Rimini, avversaria che affronterà in trasferta domenica alle 19 al Palasport Flaminio. La squadra di coach Cagnardi arriva da due vittorie consecutive, l’ultima al Palamoncada battendo Nardò, Rimini arriva da una sconfitta casalinga contro Latina e la vittoria a Trapani, anche per la squadra allenata da Mattia Ferrari è un banco di prova importante con la Fortitudo Agrigento pronta a confermarsi anche in trasferta e mettere un piede nella griglia dei playoff.

Chi vince, infatti, sale al primo posto del girone in solitaria e ricordiamo che quattro squadre su sei approderanno ai playoff. Tiene alta l’attenzione Devis Cagnardi che non vuole perdere questa occasione: “Prosegue la nostra corsa con la trasferta di Rimini, campo tra i più caldi della categoria e squadra che gioca con la forte identità tecnica costruita con capacità e competenza da coach Mattia Ferrari”.