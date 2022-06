Caldo, la Sicilia tra le 5 città da bollino arancione: a rischio bambini e anziani

Aumenta la morsa del caldo sull’Italia, con l’ennesimo anticiclone africano che imperversa da Nord a Sud. E il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute inizia a colorarsi di rosso: domani saranno due le citta’ con il bollino rosso, il livello massimo di allerta che indica rischi per la salute anche per la popolazione sana: Bologna e Bolzano. Saliranno a cinque giovedi’, con l’aggiunta di Ancona, Firenze e Perugia.

Bollino arancione, ossia rischi per la popolazione anziana e fragile, in altre 9 citta’ domani: Ancona, Campobasso, Firenze, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti e Roma. Nella Capitale, in particolare, si arrivera’ fino a 35 gradi percepiti, ma andra’ peggio a Latina e Firenze (36 gradi).