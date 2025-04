Cambio nella giunta Balsamo, Burgio al posto di D’Addeo

Andrea Burgio è il nuovo assessore della Giunta Balsamo. Prende il posto di Salvo D’Addeo che ha lasciato l’incarico per motivi personali. Questa mattina il giuramento al Carmine alla presenza del vicesindaco Trigona, dell’assessore uscente e della Presidente del Consiglio, Anna Triglia. Al neo assessore le deleghe Transizione Digitale – Innovazione Tecnologica – Teatro Comunale – Pari Opportunità- Disabilità ed Inclusione- Tradizioni Popolari.“Ringrazio l’assessore uscente per il lavoro svolto – le prime parole di Burgio – e il Sindaco per l’incarico assegnatomi”.