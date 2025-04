Casteltermini, distrutti dal fuoco (doloso?) due autocompattatori

Due autocompattatori di proprietà di una ditta di San Biagio Platani, sono stati bruciati a Casteltermini. Erano stati parcheggiati come di consueto alla fine di via Bonfiglio ed erano destinati alla raccolta quotidiana dei rifiuti. Seppur senza alcuna certezza investigativa conclamata, i carabinieri della cittadina agrigentina stanno indagando ipotizzando un evento doloso. Le relazioni dei Vigili del fuoco, consegnate dopo aver svolto gli accertamenti tecnici previsti, saranno di grande aiuto per i militari dell’arma.

I mezzi sono andati completamente distrutti dalle fiamme.