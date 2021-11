Concorso “La lingua di Vigàta”, tra i premiati due classi dell’IC Anna Frank di Fontanelle

Appuntamento alle 10:30, sulla pagina Facebook della “Strada degli scrittori”, con la cerimonia di premiazione del concorso studentesco “Una questione di cuore e di testa. La lingua di Vigàta nelle opere di Andrea Camilleri“, organizzato dalla nostra associazione e dall’ANP (associazione nazionale dirigenti scolastici).

La commissione, composta dai docenti Giuseppe Marino ed Ernesta Musca e presieduta dalla docente Marina Castiglione, ha individuato i vincitori delle categorie del concorso.

– Premio per la migliore opera realizzata dalla scuola secondaria di I grado alla classe I A dell’Istituto “Roncalli” di Villafranca Sicula per l’opera video-lettura con immagini d’epoca “U furtu di lu quadru di la Madunnuzza”;

– Premio per la migliore opera realizzata dalla scuola secondaria di II grado alla classe IV B LS “U. Foscolo” di Canicattì per l’opera saggio linguistico “Chi coltiva il sapere non è mai solo”;

– Premio speciale della giuria per l’alto valore culturale e sociale dell’opera realizzata, conferito ad una scuola al di fuori del territorio della provincia di Agrigento, all’Istituto LS Amaldi di Barcellona (Spagna) per l’opera saggio “Il resto è tutto teatro” di Sveva Gorgone;

– Premio speciale della giuria per l’alto valore culturale ed inclusivo dell’opera realizzata dalla scuola secondaria di I grado all’Istituto “G. Tomasi di Lampedusa” di Palma di Montechiaro per il video “Gocce di Sicilia”;

– Premio speciale della giuria per l’alto valore culturale ed inclusivo dell’opera realizzata dalla scuola secondaria di II grado alla classe IV B del LS “U. Foscolo” di Canicattì per il saggio linguistico “Dalla lingua bastarda alla lingua inventata”.

Inoltre, la Commissione, al fine di sottolineare l’impegno dei partecipanti, nonostante il periodo pandemico che ha rallentato lo sviluppo del Concorso, ha ritenuto opportuno attribuire una menzione speciale a:

– Classe I A dell’Istituto “Roncalli” di Villafranca Sicula per il video-lettura “Per i bimbi d’oggi il pollo ha sei cosce”;

– Classe IV A, classe IV B e classe V C dell’Istituto IPSSEOA “Ambrosini” di Favara per la Relazione “La Sicilia in bocca”;

– Lorenzo Spitaleri della Classe III B dell’Istituto comprensivo “A. Roncalli” di Grotte per “A spasso e a pranzo con Montalbano”;

– Classe I D dell’Istituto “M. Rossi” di Sciacca per il Menù con ingredienti parlanti dal titolo “Manciata a la Muntagna”;

– Classi III C e III B dell’Istituto “Anna Frank” di Agrigento per i Menù con citazioni dei passi camilleriani (Menù di pesce e di carne);

– Liceo Classico “Ugo Foscolo” di Canicattì per le opere presentate;

– Istituto “Roncalli” di Burgio per le opere presentate;

– Polo Liceale Statale “Saffo” di Roseto degli Abruzzi per Menù sui prodotti agroalimentari.

Infine, sono state assegnate due Borse di Studio per la partecipazione all’Edizione 2022 del Master di Scrittura organizzato dalla “Strada degli scrittori” e da Treccani Cultura a Fiorella Braun e Alessandra He dell’Istituto “Amaldi” Barcellona.

Alla diretta di domani parteciperà il direttore della “Strada degli scrittori” Felice Cavallaro, il presidente provinciale dell’ANP (associazione nazionale dirigenti scolastici) Alfio Russo, assieme ad un rappresentante del Comune di Burgio che per questa seconda edizione ha patrocinato l’inziatova formendo i premi ai partecipanti. La presentazione del Concorso, infatti, si è svolta proprio a Burgio che ad Andrea Camilleri dedicherà uno scorcio del centro storico. La cerimonia sarà condotta da Salvatore Picone e Vito Ferrantelli.