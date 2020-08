Coronavirus, 89 nuovi positivi in Sicilia: 71 migranti e 18 siciliani

Sono 89 i nuovi casi di Covid-19 in Sicilia nelle ultime 24 ore; di questi 71 sono migranti, e 64 riguardano le verifiche di un solo sbarco a Pozzallo, mentre 18 sono siciliani a Catania,Palermo, Siracusa e Ragusa. Si tratta dei dati comunicati dal sistema regionale alla Protezione Civile e resi noti attraverso la scheda report quotidiana del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanita’.

Nel dettaglio sul fronte dei ricoveri salgono a 50 i ricoveri e fra questi 44 si trovano in ospedale con un incremento di 5 ricoverati in piu’ mentre restano 6 quelli in terapia intensiva. Sono ad oggi 488 le persone in isolamento domiciliare mentre salgono a 538 gli attuali positivi al Covid-19 nell’isola. Sono 3.574 le persone che fino ad oggi hanno avuto diagnosticato il contagio in Sicilia. Mentre il numero dei decessi resta a 284. I tamponi effettuati da ieri ad oggi sono stati 2.860 e 299.393 quelli eseguiti in totale dall’inizio dell’emergenza.