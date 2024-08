Crisi idrica, chiusa l’unica casetta dell’acqua ad Agrigento: la denuncia del Codacons

“In un momento di grande difficoltà per le famiglie agrigentine, già duramente colpite da una crisi idrica senza precedenti, si assiste all’incomprensibile decisione di chiudere l’unica casetta dell’acqua potabile tra le nove previste dal contratto stipulato dal Comune nel 2019. Questa decisione priva i cittadini di un servizio essenziale che non solo garantiva l’accesso ad acqua potabile a prezzi accessibili, ma rappresentava anche un importante contributo alla riduzione dei rifiuti plastici e delle emissioni di CO2″. Lo rende noto il Codacons con il responsabile Giuseppe Di Rosa che continua: “Le casette dell’acqua non solo offrono un risparmio significativo per le famiglie, ma promuovono anche una gestione sostenibile delle risorse, riducendo l’uso di bottiglie di plastica e l’impatto ambientale. Il Codacons condanna fermamente questa decisione e chiede al Comune di Agrigento di rivederla immediatamente. È necessario ripristinare e completare l’installazione delle casette dell’acqua come da contratto, garantendo così a tutti i cittadini un accesso equo e sostenibile all’acqua potabile. Invitiamo l’amministrazione comunale a mettere al primo posto il benessere delle famiglie agrigentine e la tutela dell’ambiente, dimostrando con i fatti il proprio impegno a favore della comunità.

Era il 2019 quando il Comune di Agrigento aveva avviato con grande entusiasmo l’installazione delle casette dell’acqua; nove punti di distribuzione previsti dovevano servire diverse aree della città: piazza Don Bosco alla Bibbiria, largo La Scala in via XXV Aprile, piazzale Vincenzo Dona al Campo sportivo, piazza del Vespro al Villaggio Mosè, via Gela al Villaggio Peruzzo, via Belvedere a Giardina Gallotti, via San Giuseppe a Montaperto, via Alessio Di Giovanni a Fontanelle e via Isola d’Elba a Monserrato, con un’ulteriore installazione presso l’ex centro commerciale di via della Concordia a Villaseta. “Tuttavia, a distanza di cinque anni, solo una casetta è stata effettivamente attivata, ed ora anche questa viene chiusa”, ha concluso il Codacons.