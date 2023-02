Dance Music Awards 2022, tra i finalisti il vocalist agrigentino Pakito e la dj palermitana Giannettino

Il vocalist man agrigentino Pakito, e la dj palermitana Claudia Giannettino, finalisti al prestigiosissimo premio Dance Music Awards 2022, il più importante riconoscimento del genere in Italia, tra i più importanti al mondo, che si svolgerà il prossimo 26 marzo a Lignano.

In più ci sono due eventi che si sono svolti in Sicilia, sempre per quanto riguarda il mondo della dance, a giocarsi il premio: Unlocked (miglior festival) e la Noche de Fuego (miglior evento).

Per votare e per sostenere Claudia, Pakito e i due festival si potranno mandare degli sms al numero 3516265660, digitando solo le tre cifre del codice della preferenza: 315 è quello di Claudia Giannettino, 358 quello di Pakito, 726 la Noche de Fuego e 720 per Unlocked.