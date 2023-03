Disordini prima del derbu Canicattì-Licata, tre licatesi denunciati

I poliziotti del Commissariato di Licata, coordinati dal vice questore Cesare Castelli, hanno denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, tre licatesi di 21, 30 e 40 anni per le ipotesi di reato di travisamento in occasione di una manifestazione sportiva e lancio di materiale pericoloso.

I tre tifosi sono ritenuti responsabili dei disordini avvenuti, nel pomeriggio di domenica 5 marzo, all’esterno dello stadio “Saraceno” di Ravanusa, prima del derby agrigentino, Canicattì-Licata, valevole per il campionato di serie D. Sono licatesi ed hanno rispettivamente .

Tutti e tre verranno anche sottoposti a Daspo.