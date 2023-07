Dopo i maxi trasferimenti in hotspot Lampedusa 240 migranti

Sono 240 i migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa dopo che ieri sono stati spostati due gruppi, da 345 e 172, con nave dedicata al trasferimento e traghetto di linea. Ieri mattina, i migranti presenti nella struttura di contrada Imbriacola risultavano essere 695, ma nel giro di poche ore Prefettura di Agrigento e polizia sono riusciti, come avviene quotidianamente, a trasferire numeri importanti di persone. E questo per evitare che l’hotspot torni nuovamente a ingolfarsi come accadeva, durante l’estate ma non soltanto, prima dell’avvio di una nuova gestione di smistamenti, volti all’accoglienza, dopo i soccorsi. Durante la notte non ci sono stati sbarchi e ieri, sull’isola, erano giunti 318 migranti dopo che erano stati soccorsi 9 barchini.