Fiamme in abitazione a S.Stefano Quisquina, la comunità avvia raccolta fondi per gli sfollati

“Aiutare aiuta a star bene”. A seguito del feroce incendio divampato sabato 20 in un edificio sito in Via Sandro Pertini, a Santo Stefano di Quisquina oggi si presenta la disperazione degli ingenti danni causati: oltre alla struttura abitativa dichiarata inagibile, ritenuta dagli organi preposti interdetta a qualsiasi utilizzo fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza, le famiglie che ancora non potranno tornare alle loro abitazioni per effetto dei danni subiti nell’immobile nella sua interezza, nel rogo sono andati distrutti autovetture, mezzi, attrezzature, abiti, strumenti di lavoro.

In modo spontaneo la comunità stefanese, annuncia il sindaco Francesco Cacciatore, ha programmato una raccolta fondi pro famiglie evacuate e sfollate . Per chiunque volesse contribuire le offerte potranno essere consegnate presso il Centro di Aggregazione Giovanile dal Lunedi al Sabato, dalle 10,30 alle 13,00 e dalle 16,30 alle 19,00. In caso si desiderasse trasferire una somma di denaro, l’IBAN di riferimento è : IT 44 H 08952 83160000000050487 – BCC “G.Toniolo” causale “Donazione incendio Fam. D’Angelo 20/01/2024”.