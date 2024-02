Licata, Burgio, Caico e Triglia nuovo gruppo consiliare Mpa

Nuovo gruppo consiliare all’interno dell’assise civica. Anna Triglia, Andrea Burgio e Carmelo Caico rappresenteranno il Movimento per l’Autonomia.

“Sosteniamo il progetto politico di questa amministrazione guidata dal Sindaco Angelo Balsamo – spiegano i 3 consiglieri – e restiamo vicini alle posizioni dell’onorevole Roberto Di Mauro, punto di riferimento sempre importante per la politica agrigentina e da cui non è mai mancata la vicinanza al nostro territorio”. Il neo costituito gruppo consiliare ha designato come capogruppo Andrea Burgio.